На подмосковной трассе ADM Raceway в Подмосковье прошел третий этап Гран-при Российской дрифт-серии (RDS). Гонка запомнилась зрителям калейдоскопическими сходами сильнейших пилотов и победой Дамира Идиятулина из команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT. Леонид Шнайдер и Георгий Чивчян из «Форвард Авто» заняли второе и третье места, закрепив лидерство в командном зачете.

Следующий, четвертый этап Гран-при Российской дрифт-серии RDS GP 23–24 июля примет трасса «Красное кольцо» в Красноярске.

NEWS.ru предлагает красочный фотоотчет о прошедшем празднике автоспорта.

 

RDS GP-2022. ADM Raceway

Личный зачёт. Топ-3:

  1. Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT)
  2. Леонид Шнайдер («Форвард Авто»)
  3. Георгий Чивчян («Форвард Авто»)

Командный зачёт. Топ-3:

  1. «Форвард Авто» — 361 балл
  2. SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 356 баллов
  3. «FailCrew Дарксайд» — 226 баллов

 

RDS GP-2022.

Личный зачёт после трёх этапов. Топ-3:

  1. Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 589 баллов
  2. Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 578 баллов
  3. Роман Тиводар («Форвард Авто») — 498 баллов

Командный зачёт после трёх этапов. Топ-3:

  1. «Форвард Авто» — 1130 баллов
  2. SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 977 баллов
  3. «FailCrew Дарксайд» — 669 баллов

 

 

Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

На третьем этапе соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. На третьем этапе соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

На третьем этапе соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. На третьем этапе соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Автомобиль Леонида Шнайдера

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль Леонида Шнайдера

На третьем этапе соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. На третьем этапе соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

На третьем этапе соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. На третьем этапе соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

На третьем этапе соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. На третьем этапе соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Автомобили участников заездов третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобили участников заездов третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Автомобили участников заездов третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобили участников заездов третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

На третьем этапе соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. На третьем этапе соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян (слева направо)

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян (слева направо)

Автомобили участников заездов третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобили участников заездов третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Дамир Идиятулин (в центре)

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Дамир Идиятулин (в центре)

Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян (слева направо)

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян (слева направо)

Леонид Шнайдер, Дамир Идиятулин, Георгий Чивчян (слева направо) во время награждения участников заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Леонид Шнайдер, Дамир Идиятулин, Георгий Чивчян (слева направо) во время награждения участников заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Георгий Чивчян

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Георгий Чивчян

Награждение участников третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway

Фото: Илья Кошелев/News.ru. Награждение участников третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway