На подмосковной трассе ADM Raceway в Подмосковье прошел третий этап Гран-при Российской дрифт-серии (RDS). Гонка запомнилась зрителям калейдоскопическими сходами сильнейших пилотов и победой Дамира Идиятулина из команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT. Леонид Шнайдер и Георгий Чивчян из «Форвард Авто» заняли второе и третье места, закрепив лидерство в командном зачете.