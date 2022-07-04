На подмосковной трассе ADM Raceway в Подмосковье прошел третий этап Гран-при Российской дрифт-серии (RDS). Гонка запомнилась зрителям калейдоскопическими сходами сильнейших пилотов и победой Дамира Идиятулина из команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT. Леонид Шнайдер и Георгий Чивчян из «Форвард Авто» заняли второе и третье места, закрепив лидерство в командном зачете.
Следующий, четвертый этап Гран-при Российской дрифт-серии RDS GP 23–24 июля примет трасса «Красное кольцо» в Красноярске.
NEWS.ru предлагает красочный фотоотчет о прошедшем празднике автоспорта.
RDS GP-2022. ADM Raceway
Личный зачёт. Топ-3:
- Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT)
- Леонид Шнайдер («Форвард Авто»)
- Георгий Чивчян («Форвард Авто»)
Командный зачёт. Топ-3:
- «Форвард Авто» — 361 балл
- SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 356 баллов
- «FailCrew Дарксайд» — 226 баллов
RDS GP-2022.
Личный зачёт после трёх этапов. Топ-3:
- Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 589 баллов
- Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 578 баллов
- Роман Тиводар («Форвард Авто») — 498 баллов
Командный зачёт после трёх этапов. Топ-3:
- «Форвард Авто» — 1130 баллов
- SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 977 баллов
- «FailCrew Дарксайд» — 669 баллов
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобили участников заездов третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобили участников заездов третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобили участников заездов третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Автомобиль участника заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway
Фото: Илья Кошелев/News.ru. Леонид Шнайдер, Дамир Идиятулин, Георгий Чивчян (слева направо) во время награждения участников заезда третьего этапа соревнований RDS на подмосковной трассе ADM Raceway