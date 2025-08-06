Россиянкам рассказали о последствиях езды со старыми правами после брака Юрист Воронцова: после замужества права со старой фамилией теряют силу

После замужества при смене фамилии водительское удостоверение становится недействительным, заявила член Союза юристов-блогеров Марина Воронцова в комментарии РИА Новости. Она предупредила, что управление автомобилем с правами на прежнюю фамилию может привести к штрафным санкциям, поэтому нужно заменить документ.

Получив новый паспорт, необходимо предпринять меры для скорейшей замены водительского удостоверения, так как управление автомобилем будет расценено как управление лицом, не имеющим на это право, — сказала юрист.

Ранее автоюрист Вадим Рождественский предупредил, что парковка в неположенном месте во дворе жилого дома может привести к штрафу. Эксперт уточнил, что водители имеют право оспорить штрафное постановление, но для этого потребуется предоставить доказательства.

Кроме того, представитель МВД Ирина Волк разъяснила, что российские законы не устанавливают ни штрафов за несвоевременное информирование ГАИ о новой прописке, ни какого-либо 10-дневного срока для такого уведомления. Она опровергла распространяемую информацию об этом.