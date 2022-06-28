Reuters: Nissan приостановит производство в России до конца сентября

Фото: Fuhua Li/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Nissan приняла решение приостановить производство в России на первую половину финансового года, начавшегося 1 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального директора компании Макото Утиды. По его словам, приостановка производства до конца сентября связана с нехваткой комплектующих.

Мы тщательно проанализируем положение со всех углов и примем решение. <...> Мы предполагаем, что ситуация усугубится и продлится дольше, — признался Утида.

Он отметил, что работники предприятий были введены в курс дела, а сам автоконцерн примет все меры для сглаживания негативных последствий.

О временной приостановке деятельности в России Nissan объявил 10 марта. При этом отгрузки новых автомобилей в дилерские центры компании на тот момент продолжались.

Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что автомобильные заводы Nissan, Hyundai и Toyota могут возобновить работу в городе. Губернатор отметил, что предприятия откроются при восстановлении цепочек поставок автокомпонентов. Беглов также сообщил, что владельцы заводов продолжают выплачивать сотрудникам 2/3 средней зарплаты, несмотря на приостановку деятельности.