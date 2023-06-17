Новые российские автомобили могут отдать в руки заключенных АвтоВАЗ рассматривает возможность привлечения труда заключенных

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Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью РБК сообщил о том, что в компании рассматривают возможность привлечения труда заключенных. Он допустил, что в перспективе завод задействует несколько сотен таких кадров. Подобный вариант возник по причине дефицита рабочих рук.

Мы ощущаем это в полной мере сейчас в Тольятти и Самарском регионе. <...> Мы используем все инструменты для того, чтобы привлечь дополнительно около четырех тысяч человек в АвтоВАЗ на тольяттинскую площадку в следующем году для увеличения выпуска нашей продукции, — сказал Соколов.

Что касается количества непосредственно заключенных — «может быть, одна сотня, может быть, две».

Компания «АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти. В мае 2022 года французская компания Renault, ранее имевшая долю в компании, передала ее в государственную собственность РФ. В настоящее время марка насчитывает четыре модели: Granta, Largus, Niva, Vesta. В 2022 году продажи автомобилей ВАЗ составили 188,6 тысячи единиц. Это на 46% меньше, чем в 2021 году.

Ранее Максим Соколов сообщил, что автомобиль Lada Granta переименуют в Iskra. Линейка модели Granta будет снята с производства после 2026–2027 годов. Выпуск Lada Iskra планируется начать в конце 2024 года, продажи — в первом квартале 2025 года.

До этого Соколов рассказал, что новая модель Lada Granta будет представлена в летний период 2024 года. Подготовка к запуску производства проходит в соответствии с запланированным расписанием.