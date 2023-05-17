Названы сроки захвата Китаем российского авторынка Эксперт Григорьева: доля китайских автомобилей на рынке РФ вырастет к концу года до 60%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу 2023 года автомобильные производители из Китая займут 60% российского авторынка. Такой прогноз в интервью РИА Новости сделала генеральный директор международной консалтинговой компании «Автобосс» Татьяна Григорьева. По ее словам, еще до недавнего времени доля китайцев в РФ была мала, но уже сейчас показатель находится на уровне примерно 40%.

Из иностранных компаний в России остались на сегодняшний день только китайцы — это Geely, Haval, JAC, пришедший на смену Renault, и Chery, которая становится у нас, кажется, главным брендом года. <...> Хотя до недавнего времени «китайцев» на нашем авторынке было крайне мало, к концу года они, думаю, займут на нем уже 60%, — сказала Григорьева.

Остальную часть рынка, по мнению эксперта, займут подержанные автомобили и все то, что будет завозиться по параллельному импорту. При этом Григорьева не разделила прогноз относительно продажи в текущем году 770 тысяч авто — чуть больше, чем в прошлом. По ее мнению, данная цифра слишком преувеличена.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2022 году продажи новых легковых и коммерческих (LCV) автомобилей в РФ снизились на 58,8% в сравнении с 2021 годом и составили 687 тысяч единиц.

Ранее президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин допустил, что во втором квартале 2023 года на российском автомобильном рынке может произойти рост продаж новых легковых машин и легких коммерческих авто по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По его мнению, положительная динамика будет связана с увеличением поставок китайских марок, выходом обновленной Lada Vesta и низкой базой.