Российскому авторынку оставили шанс «выбраться из ямы» Дилеры спрогнозировали рост российского авторынка на 10% во втором квартале 2023 года

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Во втором квартале 2023 года на российском автомобильном рынке может произойти рост продаж новых легковых машин и легких коммерческих авто по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такой прогноз в беседе с РИА Новости сделал президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его мнению, положительная динамика будет связана с увеличением поставок китайских марок, выходом обновленной Lada Vesta и низкой базой.

В прошлом году это была самая, практически, яма. Я думаю, что мы уже начнем прошлый год обгонять на 10%. Во-первых, благодаря китайцам, плюс «АвтоВАЗ» Vesta выпустит, а это массовый автомобиль, — сказал эксперт.

По информации Ассоциации европейского бизнеса, во втором квартале 2022 года продажи легковых автомобилей и LCV в России составили 84,7 тысячи единиц. Согласно прогнозу РОАД, в нынешнем году данный показатель должен составить более 93 тысяч машин.

Производство автомобиля Lada Vesta было приостановлено на заводе в Тольятти год назад и возобновлено в марте текущего года. По словам руководства «АвтоВАЗа», продажи автомобиля должны начаться в конце мая — начале июня.

Ранее руководитель фракции «СРЗП» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что для решения проблем на российском авторынке необходимо создать национальный проект «Народный автомобиль», в рамках которого создать машину, отвечающую современным базовым требованиям безопасности и комфорта и стоимостью до 500 тысяч рублей.

В ответ на это вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер заявил, что подобная идея утопична. По словам эксперта, реализация такого проекта потребует значительных вложений в размере нескольких миллиардов рублей.