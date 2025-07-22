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22 июля 2025 в 14:05

«Москвич» открыл продажи нового флагманского кроссовера

В России стартовали продажи нового кроссовера «Москвич 8»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России стартовали продажи кроссовера «Москвич 8», сообщает в Telegram пресс-служба завода «Москвич». Цены на автомобиль начинаются от 2,98 млн рублей.

Мы знаем, как долго вы следили за новостями. Больше никаких тизеров и анонсов. Наш новый флагман «Москвич 8» уже в продаже! <…> Цена от 2,98 млн рублей, — говорится в сообщении.

Семиместный кроссовер имеет длину 4824 мм, ширину 1870 мм и высоту 1756 мм. «Москвич 8» имеет массивную решетку радиатора, оборудованную светодиодной оптикой. В салоне есть цифровая приборная панель, система камер кругового обзора и беспроводная зарядка для телефона. На кроссовер устанавливают бензиновый двигатель GDI на 174 лошадиные силы и роботизированную семиступенчатую коробку передач.

Ранее стало известно, что цены на седан Lada Iskra начинаются с 1,25 млн рублей. Базовая модель в комплектации Comfort продается за 1 249 000 рублей. Улучшенная комплектация Life с обогревом зеркал и передних сидений, а также с кондиционером стоит 1 319 000 рублей. Комплектация Enjoy с охранной сигнализацией, обогревом форсунок омывателя, круиз-контролем, регулировкой руля по вылету, охлаждаемым вещевым ящиком, а также мультимедийной системой Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами будет стоить от 1 439 000 рублей.

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Москвич
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