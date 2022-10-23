Минпромторг включит пенсионеров в программу льготного автокредитования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программу льготного кредитования в 2022 году распространят на пенсионеров и военнослужащих. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на пресс-конференции, пишет «Коммерсант».

Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены, — пояснил министр торговли.

С такой же идеей ранее выступал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, который считает, что таким образом надо простимулировать спрос на автомобили в России.

В этом году скидка для участников программы льготного автокредитования была увеличена с 10 до 20%. Стоимость машины, которую можно было купить по программе льготного кредитования, также была увеличена с 1,5 до 2 млн рублей. Программа стала доступной для семей с несовершеннолетними детьми, медработников, учителей и для водителей, покупающих первый автомобиль.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов, говоря о необходимости включения в программу льготного автокредитования пенсионеров и военных, заявил, что речь в данном случае идет не о поддержке предприятий, а о социальной поддержке определенных слоев населения, которое может купить авто, но откладывает его приобретение.