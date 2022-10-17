Пенсионеров и военных предложили включить в программу льготных автокредитов Глава АвтоВАЗа Соколов предложил включить силовиков в программу льготного автокредитования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа дилерского центра по продаже автомобилей марки Lada

В государственную программу льготного автокредитования необходимо включить пенсионеров, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая 17 октября на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По его словам, данная мера позволит стимулировать спрос на отечественном авторынке, сообщает «Парламентская газета».

Речь не идет о какой-то финансовой поддержке непосредственно АвтоВАЗа или других компаний-автопроизводителей или же тех, кто производит компонентную базу. Мы говорим о социальной поддержке тех слоев населения, которые могут купить автомобиль, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса, — заявил президент АвтоВАЗа.

Условия государственной программы льготного автокредитования в этом году были улучшены — скидка выросла с 10% до 20%, при этом для Дальневосточного федерального округа сохранилась на уровне 25%. Стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 млн до 2 млн рублей. Предложение доступно семьям с минимум одним несовершеннолетним ребенком, врачам и учителям, а также тем, кто впервые приобретает автомобиль.

Ранее Соколов заявил, что в 2023 году спрос на автомобили Lada в России достигнет 500 тысяч автомобилей. По его словам, такую цифру по производству перед компанией поставил совет директоров во главе с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. В дальнейшем на авторынке ожидается постепенное восстановление спроса от минимумов текущего года (600–650 тысяч автомобилей) к 900 тысячам — миллиону. Ожидается, что к 2030 году рынок восстановится до уровня 1,5 млн автомобилей, а к 2035 он вырастет до двух млн машин.