Kia в очередной раз намекнула на скорое возвращение в Россию Kia зарегистрировала в России новые товарные знаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корейский автопроизводитель Kia зарегистрировал ряд новых товарных знаков в России, передает Telegram-канал «Shot Проверка». По сообщению источников канала, в этом месяце южнокорейской компании одобрили четыре заявки.

Один из новых зарегистрированных товарных знаков даст возможность Kia проектировать автомобильные заводы и промышленные предприятия, два других откроют ворота для производства масел и автомобилей, а также их обслуживания. Назначение четвертого знака пока неизвестно, но его название — Kia Connect.

Информация о намерении Kia вернуться в Россию появилась 14 апреля. Так, ряд зарубежных СМИ опубликовали данные из обновленного плана компании Hyundai Motor Group, которой принадлежит Kia, согласно которому она собирается реализовать на территории РФ 50 тысяч автомобилей до конца текущего года.

Как отмечалось в сообщении, корейские автопроизводители задумались о диверсификации рынка с учетом растущей глобальной неопределенности в связи, с одной стороны, с торговой войной США и Китая и, с другой стороны, с улучшением отношений между Вашингтоном и Москвой. По планам на 2025 год компания рассчитывает реализовать 11 млн машин в Северной Америке, 774 тысячи в Европе, 580 тысяч в Южной Корее и 400 тысяч в Индии.