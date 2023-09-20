Как ввезти авто из-за границы: сколько стоит, откуда пригнать Когда новые иномарки стоят дороже 2,5 млн рублей, то невольно начинаешь думать о подержанных машинах

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

По итогам первых шести месяцев 2023 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,6 млн руб. (данные агентства «Автостат»). При этом цены на новые машины растут все последние годы. Например, в 2000 году стоимость машин увеличилась на 7%, в 2021 году — на 18%, а в 2022 году — на 20%.

Даже российский автомобиль уже стоит дороже миллиона — по данным Росстата, средняя цена отечественной модели в августе составляла 1 005 000 руб. (например, самая простая версия Lada Vesta — от 1 239 900 руб., а за Niva Travel просят от 1 092 900 руб.).

В результате все чаще покупатели обращают свой взор на подержанные автомобили. Так, в августе вторичный рынок в России вырос сразу на четверть по сравнению с прошлым годом — всего было продано 551,3 тыс. машин. Это рекордный показатель за последние 22 месяца. А по итогам восьми месяцев 2023 года в России было куплено 3,82 млн машин с пробегом.

Не более 1,9 литра

В последнее 1,5 года из-за санкций у россиян возникли сложности с покупкой авто за границей. Нашим гражданам фактически прекратили выдавать визы в Европу, поэтому поехать самому и купить автомобиль в Германии уже не получится.

Кроме того, многими странами были введены ограничения на экспорт машин. Так, недавно США, Европа и Япония запретили поставку в Россию авто с двигателями объемом более 1,9 л, моделей с гибридным приводом и электромобилей. Плюс есть проблемы и с оплатой: карточки российских банков за границей не работают, а наличными можно вывести не более 10 тыс. евро. К тому же многие продавцы сейчас с большой настороженностью относятся к наличным.

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Откуда можно привозить иномарки

Но это не значит, что купить подержанную иномарку за рубежом невозможно. Во-первых, по-прежнему можно приобретать в Европе, США и Японии модели с мотором объемом до 1,9 л (и ценой до 50 тыс. долларов или евро). И многие этим пользуются: например, «японский канал» является в 2023 году самым популярным (51% всех ввезенных в страну подержанных авто были доставлены именно из Страны восходящего солнца).

Подержанные автомобили можно приобретать и в таких странах, как ОАЭ, Южная Корея, Китай и многих других. Кстати, Китай в последнее время становится все популярнее у перегонщиков благодаря широкому выбору как продукции местных производителей, так и моделей европейских, японских и американских брендов.

Также популярными странами поставки подержанных авто в Россию являются Армения, Белоруссия, Киргизия и Грузия: автомобили туда привозят из стран, которые ввели санкции против России, а затем продают нашим перегонщикам.

Благодаря этой схеме, например, Армения стала одним из главных поставщиков подержанных автомобилей в Россию. Если еще в январе 2020-го экспорт машин из Армении в Россию составлял всего $800 тыс., то в январе 2023-го речь шла уже о сумме в $180 млн! Канал поставки при этом был следующим: машины морем прибывали из США, Европы или ОАЭ в один из портов Грузии, затем перевозились в Армению для оформления и ремонта (из США часто приходили машины после аварии, которые на аукционах выкупаются за минимальную стоимость), а затем вновь через Грузию шли в Россию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Экспорт автомобилей из Армении

Однако в августе 2023 года Грузия запретила экспорт машин через свою страну. Правда, участники рынка уверены, что это не остановит поставки. Просто сделает схему чуть сложнее.

«Будут заказывать автомобили через Армению, армяне будут покупать их и потом продавать россиянам. Такой канал уже есть и будет только расширяться. Через Киргизию и Казахстан, у нас еще остались друзья киргизы и казахи. Через эти каналы будут приобретать», — рассказал NEWS.ru автоэксперт, бывший президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков.

Как сейчас проще всего купить иномарку из-за границы

Выбирая подержанную иномарку из-за границы, проще всего (и безопаснее) обратиться в известные компании, которые занимаются поставкой автомобилей. Например, через них можно купить машину, оформить доставку и таможенную очистку. В этом случае вы получите автомобиль уже в России со всеми документами.

Как правило, каждая компания по поставке машин специализируется на своем направлении. Благодаря им вы можете выбрать не только автомобили, которые уже доставлены в Россию, но и заказать понравившейся вам экземпляр на специализированных аукционах (как правило, так покупают авто в Японии и США).

Какие пошлины придется платить за подержанную машину

Чтобы узнать итоговую стоимость автомобиля в России, нужно учитывать не только цену самой машины за рубежом, но и ряд других факторов. Например, стоимость доставки. Например, компании, которые работают с японскими машинами, часто указывают стоимость доставки только до Владивостока. Но если вы проживаете в европейской части России, то нужно продумать еще, как вы будете привозить автомобиль к себе: это можно сделать самостоятельно, на автовозах или по железной дороге (цена зависит от места назначения и размера автомобиля, но обычно это 120–250 тыс. руб. за один автомобиль).

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look//Global Look Pres

Помимо стоимости доставки и услуг компаний-посредников, заплатить придется следующие платежи:

таможенная пошлина (зависит от стоимости для авто младше трех лет или от объема двигателя для легковых моделей старше трех лет);

утилизационный сбор;

акциз (зависит от мощности двигателя, от 0 до 1464 руб. за 1 л. с.);

НДС (пятая часть суммы акциза, пошлины и стоимости автомобиля, для юрлиц);

сбор за таможенное оформление (от 775 до 30 000 руб. в зависимости от стоимости машины);

оплата установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (сейчас около 20–100 тыс. руб.);

услуги таможенного брокера.

Если вы покупаете автомобиль для себя и не будете продавать машину в течение ближайшего года, то самой существенной статьей расхода будет таможенная пошлина. А вот утилизационный сбор вы даже не заметите. Дело в том, что граждане России имеют возможность при уплате утилизационного сбора воспользоваться льготой. Она предоставляется только раз в год и только на автомобили с объемом двигателя до трех литров. В этом случае утилизационный сбор составит 3400–5200 руб.

Однако если вы профессиональный перегонщик, то в этом случае утилизационный сбор будет огромным.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ставки утилизационного сбора для автомобилей старше трех лет:

с объемом двигателя до 1000 куб. см — 207 200 руб.;

с объемом двигателя 1000–2000 куб. см — 528 800 руб.;

с объемом двигателя 2000–3000 куб. см — 1 279 000 руб.;

с объемом двигателя 3000–3500 куб. см — 1 485 000 руб. (льгота для частных лиц не действует);

с объемом двигателя более 3500 куб. см — 1 623 800 руб. (льгота для частных лиц не действует).

Ставка таможенной пошлины для физических лиц зависит от возраста машины и в случае подержанных авто — от объема двигателя.

В 2023 году выгоднее всего привозить машины возрастом 3–5 лет — для более старых автомобилей ставки пошлины почти в два раза выше.

Ставки таможенной пошлины для автомобилей 3–5 лет для физических лиц:

объем мотора до 1000 см/куб. — 1,5 евро за каждый см/куб.;

от 1001 до 1500 см/куб. — 1,7 евро;

от 1501 до 1800 см/куб. — 2,5 евро;

от 1801 до 2300 см/куб. — 2,7 евро;

от 2301 до 3000 см/куб. — 3 евро;

от 3001 см/куб. и выше — 3,6 евро.

Таким образом, если рассматривать четырехлетний автомобиль с мотором объемом 1,6 литра (который можно привозить из Европы, США и Японии), то для него таможенная пошлина составит 4000 евро или около 410 тыс. руб. (при оформлении на физическое лицо).

А вот растаможка большого внедорожника с мотором объемом четыре литра, который можно привести из ОАЭ, обойдется уже в более серьезные суммы. Только таможенная пошлина составит почти 1,5 млн руб. (14 400 евро) плюс утилизационный сбор 1 623 800 руб.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Сколько времени займет покупка и доставка автомобиля

В 2023 году покупка автомобиля за границей занимает много времени. Если вы живете в европейской части России, то самый быстрый вариант — это найти уже подготовленный для отправки автомобиль в Германии. В этом случае срок ожидания может составить около 1–2 недель, плюс несколько дней может потребоваться на таможенные формальности.

Однако, например, поставка автомобилей из Японии в Москву может занять 2–4 месяца. Так много времени потребуется, потому что авто нужно сначала приобрести на аукционе, затем дождаться парома во Владивосток, растаможить и привести машину в европейскую часть России. Причем основная проблема сейчас может возникнуть именно на последнем этапе: игроки рынка отмечают сложности с доставкой автовозами из Владивостока в Москву, так как машин попросту не хватает.

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