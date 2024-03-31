Что делать, если машина ржавеет после зимы: советы профессионалов

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Зима — самая опасная пора для автомобилей. В это время года, когда на улице много снега и льда, а дороги поливают реагентами, на машине может образоваться коррозия. Она разрушает кузов, элементы подвески и прочие детали. О том, почему весной стоит внимательно осмотреть автомобиль, как выявить опасные очаги ржавчины и избавиться от нее, — в материале NEWS.ru.

Почему автомобили ржавеют

Кузова подавляющего большинства автомобилей делают из стали. Железо при вступлении в реакцию с кислородом (в присутствии воды или влажного воздуха) образует так называемые оксиды железа. Проще говоря, идет процесс коррозии, который в конечном счете разрушает железо. Причем металл может ржаветь не только из-за кислорода, но и, например, при взаимодействии с хлором («зеленая ржавчина»).

Опасность коррозии заключается в том, что ржавчина на металле является проницаемой. То есть кислород и вода проникают сквозь первый слой коррозии, и лежащий за ним металл продолжает разъедаться.

Автопроизводители иногда применяют кардинальные методы для борьбы с коррозией. Например, они используют материалы, которые не ржавеют. В истории автопрома можно найти машины с пластиковыми деталями или с алюминиевым кузовом. Однако такие автомобили имеют свои недостатки (алюминиевые машины, например, технически сложные и дорогие), поэтому подавляющее большинство «обычных» моделей сейчас делают по-прежнему из железа.

Для защиты от коррозии производители машин обычно покрывают элементы кузова цинком, грунтовками, а также наносят краску. Если это сделано качественно и защита не повреждается при эксплуатации автомобиля, то вполне возможно, что ржавчина не появится даже через 20 лет после выпуска автомобиля. Однако сколы и потертости, которые появляются при использовании машины, повреждают защитный слой металла.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие места ржавеют чаще всего

Как правило, коррозия появляется на тех элементах автомобиля, которые в наибольшей степени подвергаются атаке реагентов, грязи и воды. Самыми уязвимыми местами можно назвать:

пороги дверей;

колесные арки и крылья;

переднюю кромку капота, куда попадают небольшие камушки и грязь/песок от других авто;

кромку багажника (образуются сколы при закрытии);

места соединения элементов (например крыши и передних стоек);

кузовные элементы, восстановленные после аварии (если ремонт был некачественным).

Методы профилактики коррозии, доступные всем

Коррозия образуется при совпадении двух факторов — железо без защитного слоя и вода (или, например, снег). При этом нужно понимать, что грязь — это тоже вода, смешанная с землей или глиной. Следовательно, грязные машины ржавеют гораздо быстрее чистых.

Первый совет: чаще мойте автомобиль. Нужно чистить машину не только в хорошую погоду, но и во время дождя или снегопада. Таким образом вы удалите старые отложения, под которыми может начаться процесс коррозии. Лучше всего регулярно мыть машину, например раз в неделю.

Второй совет: раз в пять лет проводите антикоррозионную обработку автомобиля. В этом случае будут защищены все скрытые полости машины.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если на кузове появились сколы (это нормально при ежедневной эксплуатации), то не стоит ждать коррозии. Нужно обработать места повреждений специальными составами и закрасить.

Что делать, если весной на машине появилась ржавчина

Ржавчину можно разделить по объемам повреждений. Она может быть точечной (справиться проще всего), обширной (появляется, если ничего не делать на первом этапе) или сквозной. В последнем случае часто уже ничего нельзя сделать, проще заменить элемент. При этом мастера придумывают разнообразные способы для восстановления.

Отдельно стоит выделить так называемую скрытую ржавчину, которая появляется под краской. Как правило, признаками такой коррозии являются небольшие пузырники лакокрасочного покрытия на кузове.

Если кузов имеет большой объем повреждений, то не стоит самостоятельно заниматься ремонтом. Лучше обратиться к профессионалам, которые не только обладают опытом, но и имеют необходимые химические реактивы.

С точечной коррозией можно справиться самому при помощи так называемых преобразователей ржавчины. Есть как аэрозольные средства, так и гелевые. Часто их делают на основе ортофосфорной кислоты, которая в минимальных дозах применяется в некоторых газированных напитках.

При нанесении на поврежденный участок преобразователи вступают в реакцию с железом и образуют химически инертный слой на поверхности. Он имеет хорошее сцепление металлов с лакокрасочными покрытиями, защищает от коррозии, а также подготавливает участок к нанесению краски.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Активные» преобразователи ржавчины, в составе которых есть кислота, нужно использовать с большой осторожностью и наносить их только на очаги коррозии. Это особенно важно, если автомобиль имеет элементы с оцинкованными деталями. Содержащаяся в преобразователях кислота разрушает цинк. В продаже есть так называемые нейтральные преобразователи ржавчины, которые не содержат кислоты (активным компонентом могут быть растительные вещества, например танин). Такие средства менее агрессивны.

Но преобразователь ржавчины — не панацея. После того как вы обработаете поврежденный участок металла, его следует закрасить. Лучше всего покрасить элемент целиком, однако это дорого стоит. Можно использовать небольшие тюбики с краской, которые продаются в автомобильных магазинах. Их объем составляет всего несколько миллилитров, но этого хватит, чтобы покрасить маленький скол. Нужно подкрашивать машину, когда коррозия еще не началась.

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