Хорошее начало: тест электрокроссовера Skywell ET5 Историю марки Skywell (Skyworth в Китае) мы уже рассказывали. Теперь NEWS.ru испытал новый для России электромобиль в городских условиях и на трассе

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Skywell ET5

Неделя с электромобилем прошла на удивление буднично, во многом благодаря — кто бы мог подумать — столичному правительству. Одним из основных доводов противников «нулевого выхлопа» много лет был стабильный дефицит зарядных станций. Нет, их пока не стало достаточно — немногим больше сотни в Москве и около полутора тысяч по всей России. Но открытая в 2022 году программа «Энергия Москвы» неожиданно сделала эксплуатацию электромобилей конкретно в районе ВДНХ намного удобнее: две мощные «зарядки» с разъемами CCS2 (именно таким оснащен Skywell) и ChaDeMo на Хованской улице не просто работают, бонусом к ним идет еще и бесплатный въезд на территорию выставки или на крытую парковку. В приложении mos.ru можно мониторить, свободна интересующая станция или нет. В общем, жителям СВАО теперь чуть легче встать на путь электрификации автопарка. И судя по всему, скоро ситуация будет улучшаться и в других районах.

Небо — хорошо

За 4,5 миллиона предлагается семейный автомобиль размером с Kia Sorento, но, увы, исключительно с передним приводом. Семь дней рутинных поездок «дом — работа» и «дом — магазин» показали: Skywell ET5 — вполне современный аппарат, не без недочетов, но скорее приятный. Особенно если посчитать, сколько во время этих самых рутинных поездок удалось сэкономить на горючем благодаря бесплатным муниципальным зарядкам.

Единственный яркий элемент в экстерьере — светодиодная надпись Skywell на крышке багажника. В остальном — абсолютно непримечательный кроссовер. Не красавец, не урод. Никаких намеков на электрическую сущность — возможно, кому-то это понравится. И это скорее плюс: нет характерного для многих «китайцев» избытка хрома, нет агрессивных решеток радиатора или раздельных фар.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Skywell ET5

В повседневной эксплуатации — вполне обычный автомобиль. Вместимость салона — на уровне лучших одноклассников с ДВС, особенно радует в этом плане второй ряд: запас для ног — как в бизнес-классе самолета. Рабочая зона водителя нарисована с явной оглядкой на Mercedes предыдущих генераций, только огромный 12,8-дюймовый дисплей чуть нарушает образ, и к нему есть несколько претензий: при весьма приличной матрице с хорошими углами обзора в системе не предусмотрено ни Apple Carplay, ни Android Auto — а как шикарно смотрелся бы тот же народный «Яндекс.Навигатор» на таком «телевизоре»... Но нет. Хотя, отдадим должное, меню отрисовано аккуратно, логика интерфейса понятна, все функции находятся интуитивно.

Физические кнопки регулировки громкости предусмотрены только на руле. Есть виртуальный «ползунок» на экране мультимедии, но он не «закреплен» где-то в интерфейсе, его нужно искать в подменю, открываемом смахиванием (свайпом) слева направо. Шрифты для без малого 13 дюймов слишком мелкие: при таком огромном поле можно было бы организовать более крупную верстку пунктов меню, чтобы водителю не приходилось отвлекаться от дороги, напрягать зрение и целиться в узкие «ползунки» и виртуальные кнопки.

Блок физических кнопок климатической системы и вовсе удивил, вызвав в памяти ассоциации с советским автопромом, где у клавиш было три положения: «вкл», «выкл» и «недодавил». Чтобы включить обдув лобового или подогрев заднего стекла, надо нажимать как следует и убедиться, что над кнопкой загорелся световой индикатор, а ход у кнопок длинный и никаких фиксирующих положений нет. На общем благоприятном фоне этот конструктивный элемент удивляет. Избежать регулярного использования этих клавиш не получится при всем желании: во влажную погоду стекла часто запотевают, приходится включать обдув, затем обратно автоматический режим. При этом активируется рециркуляция — и стекла снова запотевают, если ее не отключить вручную. Замкнутый круг, который, признаться честно, в первые дни теста частенько злил.

Потолочный плафон всегда загорается при открытии дверей и выключении силовой установки, деактивировать его не удалось — это просто не предусмотрено. Ну и напоследок: у автомобиля, который позиционируется как премиум, должен быть подогрев руля. Пока его в Skywell нет — может, при рестайлинге добавят.

Фото: Пресс-служба Skywell Фото: Пресс-служба Skywell Фото: Пресс-служба Skywell Фото: Пресс-служба Skywell Фото: Пресс-служба Skywell Фото: Пресс-служба Skywell Фото: Пресс-служба Skywell Фото: Пресс-служба Skywell

В движении

Силовая конфигурация у Skywell ET5 безальтернативна: единственный мотор расположен спереди, мощность — 204 л. с., момент — 320 Нм. Одной из сильных сторон электромобилей принято считать хороший набор скорости: максимальная тяга, по идее, доступна с момента включения мотора, ему не требуется выходить на «рабочие обороты», как ДВС. Skywell настроен иначе: тяга присутствует, но умеренная, набор скорости происходит всегда спокойно. Не медленно, но без «огонька». Чтобы действительно динамично ускориться, надо продавить педаль акселератора как следует и, если под колесами снег, крепче держать «баранку», ибо проявляется силовое подруливание. Здесь был бы кстати полный привод, но его не предусмотрено даже в качестве опции.

К управляемости претензий нет: она столь же обыкновенна, как внешность, — и это однозначно хорошо, поскольку автомобиль вообще не требует привыкания. Даже педаль тормоза, про которую уже нелестно высказались некоторые коллеги, не вызвала замешательства: алгоритм перехода от рекуперации к реальному торможению чувствуется безошибочно, и уже через 100 метров после старта управление замедлением не вызывает затруднений.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Skywell ET5 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Skywell ET5 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Skywell ET5 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Skywell ET5 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Skywell ET5 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Skywell ET5 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Skywell ET5 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Skywell ET5

Холодный старт

У некоторых европейских электромобилей зимой проявляется одна особенность: при каждом старте запас хода сокращается. Заглушил машину, включил на следующее утро — минус 30–40 км на приборной панели. В Skywell подобного не замечено. При зарядке на 50-киловаттной станции на ВДНХ запас хода с 30% до 100% пополняется примерно за час. Приборы оптимистично показывают 401 км возможного пробега, но, как показала практика, зимой, даже в легкий мороз, можно рассчитывать примерно на 300 км, остальное «сжигают» отопление, климатическая система, подогрев сидений и другие потребители из систем комфорта.

От бытовой розетки Skywell, по заявленным характеристикам, должен заряжаться за 12 часов. Проверить это удалось во время поездки в загородный отель, расположенный в 80 км от столицы. Как показал быстрый мониторинг отелей в районе Истры, многие заведения оснастили парковки бытовыми розетками, так что восполнить потраченные на дорогу киловатт-часы вполне реально. Оставался лишь один вопрос: будет ли заряжаться батарея от самого медленного и маломощного источника из всех возможных на морозе в минус 5 градусов? Skywell зарядился от 54% до 100% за 10 часов.

Тонкость в другом: проезд по трассе на магистральных скоростях очень быстро истощает запас энергии, особенно по Новой Риге, где разрешено движение на 110 км/ч. На выезде из Москвы батарея показывала 80% и 290 км запаса хода, по приезде — 54% и 140 км. То есть в теории на обратный путь хватило бы и без дозарядки, но ехать бы пришлось аккуратно и крайне экономично.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Skywell ET5

Вердикт

Если бы не общее подорожание всех автомобилей, если бы не уход основных игроков с рынка, оценивать Skywell было бы труднее. Электрокар стоит от 4,5 до 5 млн рублей — столько же сейчас просят дилеры за Kia Sorento, Skoda Kodiaq или Volkswagen Tiguan. Но эти модели имеют полный привод, а Skywell — нет.

С другой стороны, других электрических кроссоверов среднего сегмента в России пока не предложено, по крайней мере официально. Аналогичные по габаритам китайские конкуренты с ДВС стоят от 3 до 4 млн. Но у них есть хоть какая-то история, хоть минимальный опыт пользователей. Skywell же даже в КНР — новичок.

Первое впечатление от реальной эксплуатации — вполне достойный, современный семейный аппарат. При наличии загородного дома и хорошей розетки на улице Skywell может оказаться неплохим вариантом. Городским жителям надо четко представлять, где осуществлять подзарядку: если в пределах пары километров от дома есть мощная и работающая зарядная станция, проблем с эксплуатацией возникнуть не должно.

Ну и еще один разрез: если учитывать, что ET5 — первая в истории Skywell модель, имеем первый блин, который совсем не комом. Кроссовер будет дорабатываться: представители российского импортера уже готовят новую прошивку, которая должна как минимум улучшить звучание акустики.