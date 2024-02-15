Эксперт рассказал, подорожают ли в России автомобили с 1 апреля Автоэксперт Баканов: авто по параллельному импорту подорожают в РФ с 1 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение правительства России изменить систему расчета платежа при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза с 1 апреля в первую очередь отразится на стоимости автомобилей, которые поставляются в страну по параллельному импорту, предположил в разговоре с NEWS.ru автоэксперт Петр Баканов. По его оценкам, такие машины станут дороже на 500–800 тысяч рублей.

Я говорю про те автомобили, которые не поставляются к нам официальным путем, а завозятся штучно. Вот такие машины станут стоить дороже. Возможно, они прибавят в цене 500–800 тысяч рублей. Плюс не забываем про европейский или американский премиум. Он тоже с 1 апреля будет стоить дороже. Но покупателей таких авто и раньше не особенно смущала цена, — рассказал он.

При этом Баканов отметил, что в России хватает интересных моделей из Китая. Но он предположил, что часть моделей, которые делают основную кассу, могут исчезнуть с российского рынка.

Ибо особого интереса покупать машины без гарантии уже не будет. 500 тысяч рублей экономии или миллион — это серьезно. А 50–100 тысяч рублей — это уже не та разница, чтобы рисковать, — объяснил эксперт.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ранее предупредил, что на российском рынке наблюдается профицит китайских машин. Комментируя ситуацию НСН, он подчеркнул, что российским дилерам нужно сократить поставки автомобилей из КНР, чтобы не создать еще большее перенасыщение рынка.