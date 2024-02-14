Автоэксперт призвал сократить поставки машин из КНР в Россию Автоэксперт Хайцеэр: на российском рынке наблюдается профицит китайских машин

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На российском рынке наблюдается профицит китайских машин, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Комментируя ситуацию НСН, он подчеркнул, что российским дилерам нужно сократить поставки автомобилей из КНР, чтобы не создать еще большее перенасыщение рынка.

Рынок насытился за счет Китая и параллельного импорта. Варианты для покупки есть, но возможностей у людей нет, спрос не растет. Я могу сказать, что на рынке сейчас профицит. Это с учетом того, что Китай существенно повысил свои планы по выходу на российский рынок. Если российские дилеры их (китайцев. — NEWS.ru) не остановят и не вразумят, они создадут еще больший профицит, — пояснил автоэксперт.

Он уточнил, что профицит не влияет на стоимость автомобилей, так как цены зависят от курса рубля и утилизационного сбора. В связи с этим ждать повышения спроса на китайский автопром в России не стоит. Хайцеэр добавил, что также до сих пор наблюдаются проблемы с поставкой запчастей.

Автоэксперт Дмитрий Попов ранее заявил, что китайские машины могут пережить российские морозы. Он подчеркнул, что сейчас к автомобилям из КНР приковано очень много внимания, из-за чего даже незначительные сбои в работе вызывают большое количество обсуждений.