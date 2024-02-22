Назван автомобиль, который не стоит покупать россиянам Автоэксперт Милешкин: лучше не покупать не поставляемые в РФ китайские авто

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупка китайского автомобиля, который официально не поставляется в Россию, может обернуться тем, что владелец не сможет найти в продаже запчасти в случае поломки, заявил в интервью NEWS.ru автоэксперт, редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин. При этом за эту ситуацию нельзя будет спросить с продавца.

Я бы ни в коем случае не покупал так называемую серую машину из Китая. Особенно тех брендов, которые к нам вообще не поставляются официально. Для них может просто не существовать каталога запчастей. А продавец, который вам продал автомобиль, никакой ответственности нести же не будет, — пояснил эксперт.

Также Милешкин не рекомендует покупать гибриды и электромобили. По его словам, даже у тех машин, которые официально поставляются в Россию, могут быть проблемы с сервисным обслуживанием и с поиском запчастей. Также ошибочно будет покупать машины тех брендов, которые официально вышли в России, но про которые пользователи ничего не знают.

У нас есть известные уже марки китайские, которые много лет представлены в стране. Которые имеют широкую официальную сеть дилеров. Однако имеются и марки, которые появились лишь несколько месяцев назад. И кто они, что они? Никто не знает, какие у них планы. Такие компании могут появиться, посмотреть, как их примет рынок. И если они не зашли покупателям — то могут легко испариться, — говорит Милешкин.

Ранее автоэксперт Вадим Гагарин заявил, что базовая комплектация и максимальная версия китайских автомобилей может различаться лишь на 5%. У «европейцев» обычно все дополнительные опции стоят очень дорого.