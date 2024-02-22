Особенностью китайских машин является то, что у них часто маленькая разница в цене между базовой комплектацией и максимальной версией. У «европейцев» обычно все дополнительные опции и «навороты» стоят очень дорого. А у китайских машин они гораздо дешевле. Разница может быть всего 100 или 200 тысяч. А на эти деньги может быть напихана просто куча всевозможных «плюшек». А учитывая цену даже в 2 млн рублей получается, что 100 тысяч – это всего 5%, — заявил он.