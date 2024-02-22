Базовая комплектация и максимальная версия китайских автомобилей может различаться лишь на 5%, сообщил автоэксперт, редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин. По его словам, в этом главная особенность машин Поднебесной.
Особенностью китайских машин является то, что у них часто маленькая разница в цене между базовой комплектацией и максимальной версией. У «европейцев» обычно все дополнительные опции и «навороты» стоят очень дорого. А у китайских машин они гораздо дешевле. Разница может быть всего 100 или 200 тысяч. А на эти деньги может быть напихана просто куча всевозможных «плюшек». А учитывая цену даже в 2 млн рублей получается, что 100 тысяч – это всего 5%, — заявил он.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин, комментируя массовый отзыв автомобилей компании Haval, заявил, что китайские автопроизводители с пренебрежением относятся к электронике. Китайскую проводку он назвал «барахлом» и посоветовать обратить взор на европейские бренды. Автоэксперт считает, что россияне берут китайские машины от безысходности. Субботин напомнил, что китайские производители делают четвертый заход в России, все три предыдущих стали провальными.