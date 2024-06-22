АвтоВАЗ приостановил выпуск одного из своих автомобилей Производство Lada Niva приостановили из-за отсутствия комплектующих

Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области/РИА Новости

Концерн «АвтоВАЗ» временно прекратил производство автомобилей Lada Niva, сообщает Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на источник. Такое решение обусловлено дефицитом определенных комплектующих для сборки транспортных средств.

В связи с изменением ситуации с поставкой комплектующих изделий отменяется работа на АвтоВАЗе в выходной день 22 июня в подразделениях автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства Niva, — говорится в публикации.

Уточняется, что речь идет о нехватке приводов. При этом последние несколько дней автомобили Lada Niva сходили с линии в некомплектном состоянии. У них был привод на задний мост.

Ранее директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский опроверг слухи о проблемах с выпуском автомобиля Lada Iskra. Он назвал удивительными такие утверждения. По словам Ильинского, производство автомобилей начнется в 2025 году.

До этого АвтоВАЗ впервые представил машину Lada Iskra. По словам гендиректора компании Максима Соколова, инвестиции в проект создания нового семейства автомобилей оцениваются в 23 млрд рублей. Был также продемонстрирован внешний вид новинки.