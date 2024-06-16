АвтоВАЗ «искренне удивился» сообщениям о проблемах с выпуском Lada Iskra АвтоВАЗ: слухи о проблемах с Lada Iskra удивляют смешной несуразностью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Директор по связям с общественностью компании «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский в беседе с NEWS.ru развеял слухи о проблемах с выпуском Lada Iskra. По его словам, такие сообщения искренне удивляют. Производство автомобилей начнется в 2025 году.

Искренне удивляет логический разрыв в сообщениях отдельных интернет-сми. Производство Искры стартует в начале следующего года, вследствие чего говорить сегодня о якобы проблемах производства этой модели является просто смешной несуразностью, — уточнил Ильинский.

В СМИ появились сообщения о якобы проблемах АвтоВАЗа в ходе производства предсерийных прототипов Lada Iskra. Журналисты отмечали, что у машин наблюдаются «многочисленные проблемы с электрикой», которые проявляются «комичным образом». Так, у одних автомобилей работает зажигание, но якобы не работают фары и подсветка приборов, а у других — наоборот.

Продажи новой модели Lada Iskra могут стартовать на рубеже первого и второго кварталов 2025 года, сообщал ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, конвейерное производство стартует в начале следующего года.

В основу новой модели Lada легла французская платформа CMF-B-LS, на которой сконструированы Dacia Logan и Sandero. Волжский автозавод представил Iskra на полях Петербургского международного экономического форума.