Автоэксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке авто с пробегом Автоэксперт Мартыненко: при покупке авто с пробегом важно осмотреть трансмиссию и двигатель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа автомобилей с пробегом в автомобильном салоне

Каждый, кто хочет приобрести исправный в техническом плане автомобиль с пробегом, должен вначале обратить внимание на то, какая в ней задействована коробка передач и исправно ли она работает, заявил автоэксперт Виктор Мартыненко в беседе с «Народными Новостями». Помимо того, важно осмотреть двигатель — при протечке масла из выхлопной трубы может идти дым, уточнил он. Осматривать машину на предмет перекраски лучше со специалистом, который оценит лакокрасочное покрытие и даст точную ответ, заявил Мартыненко.

Лучше всего взять с собой друга, который проедет сзади вас и посмотрит, что происходит при резком нажатии педали газа. Никакого дыма не должно быть, на это нужно обратить внимание. Как правило, этим страдают турбированные двигатели, которые пропускают масло. Это чаще всего Skoda, Volkswagen, Audi, — пояснил специалист.

Автоэксперт рассказал, что автоматические коробки передач бывают гидравлические или с вариатором — при выборе машины с ним не должно быть рывков при наборе скорости и некорректных переключений. При этом при выборе авто с механической коробкой передач, напротив, должны ощущаться мягкие толчки, которые свидетельствуют о нормальной работе трансмиссии. А при выборе машины с роботизированной коробкой передач важно, чтобы переключение скоростей происходило без задержек, уточнил специалист.

Если слишком долго может коробка переключаться, тогда на это нужно обратить внимание и проверить уже с помощью диагностического центра. А в целом это та самая механика, она очень надежная, — пояснил эксперт.

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