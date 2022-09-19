Автоэксперт рассказал, стоит ли покупать подержанные шины Автоэксперт Архиреев: при покупке подержанной резины важно разбираться в маркировке шин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России приостановили работу нескольких крупных заводов по производству автомобильных покрышек, сообщает «Слово и Дело». В ожидании стабилизации рынка многие автомобилисты решаются приобрести подержанные шины, такой подход имеет право на существование, однако при покупке важно разбираться в маркировке резины, рассказал изданию автоэксперт Виталий Архиреев.

Нужно уметь разбираться в маркировке шин. Понимать, на какой неделе какого года она выпущена и каким техническим параметрам эта шина должна соответствовать. <...> Срок службы шины 5-6 лет. Может быть и меньше, но это зависит от бренда и от модели, — пояснил специалист.

По словам Архиреева, подержанным шинам также может понадобиться ошиповка. Эксперт уточнил, что эта операция стоит не очень дорого, поэтому стоимость купленной с рук резины в любом случае будет ниже, чем у магазинной.

Архиреев ранее рассказал, что покупку зимней резины в этом году стоит перенести на более ранний срок. Это, по его словам, стоит сделать потому, что в этом году на рынке создаются риски из-за нестабильной внешнеполитической ситуации и проблем в экономике. Автоэксперт считает, что санкции могут повлиять на предложение зимней резины, поэтому с ее покупкой стоит поторопиться.