Возвращение «Москвича»: на ВДНХ представили новую раллийную команду

21 января в Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408» (выпускался в СССР с 1964 по 1975). Модель вернётся на трассу Rallye Monte-Carlo Historique впервые с 1964 года. Также в гараже была представлена команда «АМК ФСО России» с «Волга ГАЗ-21». Представлять команды будут многократные чемпионы и призёры российских и международных соревнований. Советская повседневность, ставшая раллийным болидом — в галерее NEWS.ru.