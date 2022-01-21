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Возвращение «Москвича»: на ВДНХ представили новую раллийную команду
Автоспорт

Возвращение «Москвича»: на ВДНХ представили новую раллийную команду

19:57, 21 января 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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21 января в Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408» (выпускался в СССР с 1964 по 1975). Модель вернётся на трассу Rallye Monte-Carlo Historique впервые с 1964 года. Также в гараже была представлена команда «АМК ФСО России» с «Волга ГАЗ-21». Представлять команды будут многократные чемпионы и призёры российских и международных соревнований. Советская повседневность, ставшая раллийным болидом — в галерее NEWS.ru.

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили новую российскую раллийную команду «Cupper», которая будет выступать на подготовленном автомобиле «Москвич-408»

Артём Соболев/NEWS.ru

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