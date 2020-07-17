В «Формуле 1» выявили два случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e68165b6-c858-11ea-add2-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Два положительных результата на коронавирусную инфекцию зафиксированы в «Формуле 1».

Согласно отчёту FIA и «Формулы 1», который был опубликован вечером 17 июля, с 10 по 16 июля среди участников и обслуживающего персонала Гран-при было проведено в общей сложности 4997 тестов на коронавирус. И если два предыдущих тестирования не выявили ни одного случая заражения COVID-19, то теперь зафиксированы два положительных результата.

В заявлении говорится, что заболевшие не присутствовали на двух первых этапах сезона в Австрии. В настоящее время инфицированные и лица, с которыми они контактировали, изолированы, передаёт портал autosport.com.ru.

Уточняется, что заразившиеся — не из персонала команд «Формулы 1».

Ранее спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил о необходимости быть готовым к случаям заражения коронавирусом у участников «королевских гонок».

Также сообщалось, что Гран-при России «Формулы-1», запланированный в Сочи на 27 сентября, мог не состояться из-за пандемии коронавируса. Отмечалось, что в случае срыва вместо российского этапа гонку могла принять принять Португалия.

Позднее правительство РФ выразило готовность оказать необходимое содействие в подготовке и проведении российского этапа «Формулы-1» в Сочи. Об этом заявил вице-премьер, председатель оргкомитета по подготовке и проведению этих соревнований Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что «Формула-1» — одно из самых популярных соревнований мирового уровня, и для российского спорта оно станет важным событием, писал NEWS.ru.