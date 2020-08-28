Сын Шумахера может принять участие в практике «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/f4ab94de-e9d9-11ea-ba34-fa163e074e61_660.jpg Мик Шумахер Фото: face to face/Global Look Press

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик может выступить в сессии свободных заездов в текущем сезоне гонок, сообщил руководитель команды «Альфа Ромео» Фредерик Вассер.

По его словам, уровень «Формулы-2» в нынешнем сезоне очень высок — есть как минимум пять-шесть гонщиков, которые способны выиграть гонку.

Мне кажется, что это один из сильнейших чемпионатов в истории. Мик проводит хороший сезон, я думаю, что у него будет возможность до конца этого сезона сесть за руль болида «Формулы-1», — отметил Вассер.

Он уточнил, что сейчас Шумахер-младший продолжает бороться за титул «Формулы-2», передаёт Sky Sport Italia.

Гонщик выступает в «Формуле-2» с прошлого года. В текущем сезоне он занимает пятое место в общем зачёте после 12 гонок.

Ранее NEWS.ru писал, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по местам на подиуме «Формулы-1» после победы на Гран-при Испании. Немецкий гонщик провел 19 сезонов в «королевских гонках». На подиум он поднимался 155 раз.