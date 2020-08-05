Роспотребнадзор запретил проведение знаменитой гонки «Ладога Трофи»

https://static.news.ru/photo/fb6104b8-d70e-11ea-8b82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ladoga Trophy/ Ладога Трофи/facebook.com

Одно из самых крупных внедорожных соревнований в мире и наиболее значимое в России «Ладога Трофи» не состоится впервые за 24 года, сообщает оргкомитет гонки.

Получив все необходимые регулярные согласования, мы получили письмо от Роспотребнадзора с запретом на проведение нашего соревнования из-за его «массовости», — говорится в сообщении.

Организаторы фестиваля отметили, что они в следующем году готовят маршруты по Кавказу и Крыму.

Чемпион-2017 и вице-чемпион-2020 ралли-марафона «Дакар» Сергей Карякин заявил, что для него «Ладога» была, есть и будет одним из самых любимых соревнований.

Мне очень горько от того, что 2020 год остался без такого яркого события. Год без гонок. Год без спорта. Год без эмоций, - написал Карякин в своём Facebook.

«Ладога»-2020 должна была пройти с 8 по 16 августа по территории Ленинградской области и Карелии.

Ранее чемпион ралли-марафона Сергей Карякин отреагировал на объявление маршрута ралли-рейда в 2021 году, писалNEWS.ru.