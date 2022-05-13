Международная автомобильная федерация (FIA) выдвинула обвинения в адрес российского гонщика Артёма Северюхина. 15-летний спортсмен признан виновным в нарушении пяти пунктов кодекса организации, сообщает официальный сайт FIA.
Среди пунктов, которые нарушил Северюхин, есть «публичное подстрекательство к насилию или ненависти». При этом спортсмена не стали дисквалифицировать, он только лишился победы на этапе чемпионата Европы в Портимау, где и случился инцидент.
10 апреля Северюхин во время церемонии награждения исполнил жест, похожий на нацистское приветствие. Позже он извинился за случившееся и сказал, что его неправильно поняли.