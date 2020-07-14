Пилот «Формулы-1» Ферстаппен назвал Хюлькенберга придурком при приветствии

https://static.news.ru/photo/3bd15318-c5bc-11ea-864b-fa163e074e61_660.jpg Макс Ферстаппе Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен пошутил над бывшим гонщиком Нико Хюлькенбергом во время приветствия в прямом эфире телеканала RTL. Хюлькенберг дебютировал в качестве эксперта на телевидении.

Эй, придурок, как дела? Вообще я очень рад, что Нико по-прежнему в паддоке, — сказал в Ферстаппен.

Он отметил, что считает Хюлькенберга быстрее многих действующих пилотов «Формулы-1», и назвал немца замечательным человеком.

Max Verstappen begroet Nico HÃ¼lkenberg op zijn eigen humoristische wijze tijdens een live gesprek op de Duitse tv zender Rtl

#MAXmania pic.twitter.com/4kcwg0A5U5 — Anton Giesen #MAXmania (@AntonGiesen1) July 12, 2020

Хюлькенберг покинул «Рено» в конце прошлого сезона и не смог подписать контракт с какой-либо другой командой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон победил в гонке на втором этапе сезона Гран-при Штирии (Австрия). Второе место занял его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят занял десятое место, заработав тем самым первое очко в личном зачёте. Напарник россиянина Пьер Гасли финишировал на 15-м месте.