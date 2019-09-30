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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, одержавший победу в гонке «Формулы-1» Гран-при России, побил рекорд Михаэля Шумахера, поставленный им 18 лет назад.

На Гран-при Бельгии 2001 года Шумахер превзошёл Айртона Сенну по количеству гонок, в которых ему удалось полидировать. К концу карьеры немецкий гонщик достиг отметки в 142 гонки. На Гран-при России...