Полиция не зафиксировала нарушения общественного порядка во время проведения этапа «Формулы-1» в Сочи.
За период проведения российского этапа чемпионата мира по гонкам серии «Формула-1» нарушений общественного порядка и законности на территории города-курорта не допущено, — говорится в заявлении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» выиграл гонку 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, стартовавший с последнего ряда, пришёл к финишу 12-м, писал News.ru.