Хэмилтон прокомментировал отказ пилотов преклонить колено перед гонкой

https://static.news.ru/photo/d78e22a0-bf6c-11ea-bd9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Pool/Steve Etherington/Global Look Press

Британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что никогда не требовал, чтобы все пилоты преклонили колено перед началом гонки чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.

Никого не надо принуждать к преклонению колена. Я благодарен тем, кто сделал это вместе со мной, — цитирует пилота Reuters.

Хэмилтон является первым темнокожим боевым пилотом в истории «Формулы-1».

Накануне нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил свой поступок, отметив, что поддерживает борьбу с расизмом, а также будет уважать выбор каждого пилота.

Ранее сообщалось, что немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» изменила цвет болидов на предстоящий сезон, чтобы обратить внимание на проблему расизма и всех форм дискриминации. В 2020 году машины команды будут чёрного цвета, писал NEWS.ru.