https://static.news.ru/photo/83a370e4-353f-11ea-accc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем седьмого этапа ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии, в категории грузовиков.

Экипаж Каргинова преодолел спецучасток между городами Эр-Рияд и Вада-аль-Давасир длиной 546 км за 5 часов 1 минуту 2 секунды. Второе место занял экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова (+3 секунды). Третьим стал ещё один российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова (+2.05).

Ранее экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Эдуарда Николаева столкнулся с техническими проблемами на 33-м км спецучастка в рамках шестого этапа и сошёл с ралли-марафона «Дакар-2020», писал NEWS.ru.