Экипаж Сотникова победил на первом этапе «Дакара»

https://static.news.ru/photo/4288c896-4ddc-11eb-b02b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamazmaster.ru

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова победил на первом этапе ралли «Дакар» в зачёте грузовиков.

Экипаж Сотникова первым преодолел спецучасток протяжённостью 277 км. Вторым стал чех Алеша Лопрайса (Instaforex Loprais Praga). Третье место у партнёра Сотникова по команде Антона Шибалова.

В общем зачёте Дмитрий Сотников обходит Лопрайса на 7 минут 35 секунд, а Шибалова — на 7 минут 44 секунды.

43-й по счёту «Дакар» стартовал с побережья Красного моря из Джедды. 9 января участники проведут день отдыха в Хаиле, и, наконец, после огромной петли через пустыни Аравийского полуострова караван гонки вернётся к побережью Красного моря, чтобы финишировать 15 января в Джедде.

Ранее Владимир Чагин рассказал, как будут обстоять дела с командой, если кто-то из членов экипажа заболеет инфекцией коронавируса на ралли-марафоне «Дакар-2021», писал NEWS.ru.

По его словам, если «кто-то выпадает, то выпадает вся команда», поскольку невозможно заменить ни штурмана, ни механика, ни пилота. Что касается питания, то в этом году они везут с собой повара, чтобы меньше сталкиваться с другими командами.