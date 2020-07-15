Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон раскритиковал «Феррари» из-за расизма

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Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен пошутил над бывшим гонщиком Нико Хюлькенбергом во время приветствия в прямом эфире телеканала RTL. Хюлькенберг дебютировал в качестве эксперта на телевидении.

Эй, придурок, как дела? Вообще я очень рад, что Нико по-прежнему в паддоке, — сказал в Ферстаппен. Он отметил, что считает Хюлькенберга быстрее многих действующих пилотов «Формулы-1», и назвал немца...