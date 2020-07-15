Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон раскритиковал «Феррари» из-за расизма

Британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон раскритиковал итальянскую команду «Феррари» за то, что её представители не выражают солидарность с борьбой против расизма и дискриминации.
В основном все взгляды обращены на «Феррари». В этой команде, компании работают тысячи сотрудников, и я не слышал от них ни одного слова солидарности. Нужна поддержка всех команд, — цитирует Хэмилтона The Guardian.
Ранее нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил свой поступок, отметив, что поддерживает борьбу с расизмом, а также будет уважать выбор каждого пилота.
Также сообщалось, что немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» изменила цвет болидов на предстоящий сезон, чтобы обратить внимание на проблему расизма и всех форм дискриминации. В 2020 году машины команды будут чёрного цвета, писал NEWS.ru.
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