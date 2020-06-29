«Мерседес» изменил раскраску машин перед сезоном «Формулы-1» из-за расизма

https://static.news.ru/photo/827d3976-ba04-11ea-8e1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/Global Look Press

Немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» изменила цвет болидов на предстоящий сезон, чтобы обратить внимание на проблему расизма и всех форм дискриминации.

В 2020 году машины команды будут чёрного цвета.

Расизму и дискриминации не место в нашем обществе, нашем спорте или нашей команде: это основной принцип в «Мерседес». Мы хотим использовать наш голос и нашу глобальную платформу, чтобы выступать за уважение и равенство, — цитирует руководителя и исполнительного директора команды Тото Вольффа пресс-служба «Мерседеса».

We will race in black in 2020, as a public pledge to improve the diversity of our team and a clear statement that we stand against racism and all forms of discrimination. — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020

Ранее британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон предложил провести этап Гран-при в Африке, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам континента. В последний гонка Гран-при ЮАР прошла в 1993 году, писал NEWS.ru.