Автоспорт

«Мерседес» изменил раскраску машин перед сезоном «Формулы-1» из-за расизма

15:15, 29 июня 2020
Фото: Hoch Zwei/Global Look Press

Немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» изменила цвет болидов на предстоящий сезон, чтобы обратить внимание на проблему расизма и всех форм дискриминации.

В 2020 году машины команды будут чёрного цвета.

Расизму и дискриминации не место в нашем обществе, нашем спорте или нашей команде: это основной принцип в «Мерседес». Мы хотим использовать наш голос и нашу глобальную платформу, чтобы выступать за уважение и равенство, — цитирует руководителя и исполнительного директора команды Тото Вольффа пресс-служба «Мерседеса».

Ранее британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон предложил провести этап Гран-при в Африке, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам континента. В последний гонка Гран-при ЮАР прошла в 1993 году, писал NEWS.ru.

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