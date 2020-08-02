Звезда Болливуда Амитабх Баччан излечился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7fbff25c-d4c9-11ea-9ced-fa163e074e61_660.jpg Абхишек Баччан, Айшвария Рай и Амитабх Баччан Фото: The India Today Group/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индийский актёр Амитабх Баччан выписался из больницы. Результат его последнего теста на коронавирус оказался отрицательным.

Об этом сообщил младший сын звезды Болливуда Абхишек, передаёт РИА Новости. Баччан-младший отметил, что его отец «теперь будет дома и отдохнёт». Сын актёра также поблагодарил всех, кто молился за выздоровление Амитабха Баччана.

Ранее от коронавируса излечились жена актёра Айшвария Рай и дочь Арадхья. Абхишек при этом до сих пор болеет и находится в больнице.

Амитабх Баччан является обладателем трёх индийских Национальных кинопремий и 11 премий Firmfare Awards. Также имеет в своём активе высшие гражданские награды Индии: Падма Шри (получил в 1984 году), Падма Бхушан (2001) и Падма Вибхушан (2015). В 2013 году он дебютировал в Голливуде, сыграв в фильме «Великий Гэтсби». Его младший сын Абхишек также является известным актёром и продюсером.

По данным индийского Минздрава, за время пандемии в стране выявлено более 1,1 млн случаев COVID-19 при более чем 37,3 тысячи летальных исходах. Университет Джонса Хопкинса, ведущий независимую статистику, насчитал в Индии более 1,7 млн больных за всё время при том же числе погибших. Страна находится на третьем месте в мире после США и Бразилии по числу выявленных случаев COVID-19.

Как писал NEWS.ru, 2 августа стало известно о заражении коронавирусом министра внутренних дел Индии Амита Шаха.