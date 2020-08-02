Звезда Болливуда Амитабх Баччан излечился от коронавируса

Индийский актёр Амитабх Баччан выписался из больницы. Результат его последнего теста на коронавирус оказался отрицательным.
Об этом сообщил младший сын звезды Болливуда Абхишек,
Ранее от коронавируса излечились жена актёра Айшвария Рай и дочь Арадхья. Абхишек при этом до сих пор болеет и находится в больнице.
Амитабх Баччан является обладателем трёх индийских Национальных кинопремий и 11 премий Firmfare Awards. Также имеет в своём активе высшие гражданские награды Индии: Падма Шри (получил в 1984 году), Падма Бхушан (2001) и Падма Вибхушан (2015). В 2013 году он дебютировал в Голливуде, сыграв в фильме «Великий Гэтсби». Его младший сын Абхишек также является известным актёром и продюсером.
По данным индийского Минздрава, за время пандемии в стране выявлено более 1,1 млн случаев COVID-19 при более чем 37,3 тысячи летальных исходах. Университет Джонса Хопкинса, ведущий независимую статистику, насчитал в Индии более 1,7 млн больных за всё время при том же числе погибших. Страна находится на третьем месте в мире после США и Бразилии по числу выявленных случаев COVID-19.
Как писал NEWS.ru, 2 августа стало известно о заражении коронавирусом министра внутренних дел Индии Амита Шаха.
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