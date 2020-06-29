Закон о нацбезопасности Гонконга приняли в КНР

https://static.news.ru/photo/ef925592-ba94-11ea-9fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Abreu/Keystone Press Agency/Global Look press

Высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. За документ, который критиковали и мировое сообщество, и жители самого специального административного района (САР), 162 члена комитета проголосовали единогласно.

Об этом сообщает The South China Morning Post. Издание отмечает, что закон вступит в силу 1 июля, в день 23-й годовщины передачи Гонконга Китаю из-под юрисдикции Великобритании.

Закон определяет обязательства центрального правительства Китая и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности САР. Предполагается, что Пекин получит право задействовать в Гонконге сотрудников своих спецслужб, что позволит Китаю пресекать действия радикалов, устраивающих протесты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео заявил о прекращении поставок со стороны США оборонной продукции в Гонконг. Это же касается и поставок оборудования двойного назначения. Прежде Помпео уведомил о решении американских властей ввести санкции против Китая из-за действий в отношении Гонконга. По его словам, новые ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц КПК.