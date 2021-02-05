Японский премьер рассказал, о чём договорился с Путиным по Курилам

https://static.news.ru/photo/2024bbf6-6903-11eb-9c71-96000091f725_660.jpg Ёсихидэ Суга Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в воскресенье, 7 февраля, рассказал, что когда только пришёл к власти, провёл переговоры с Владимиром Путиным по «северным территориям» (так в Японии называют Курилы).

Он выразил сожаление, что этот вопрос до сих пор не решён — даже спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны. Но рассказал, что Владимир Путин был готов продолжать диалог, в том числе по заключению мирного договора.

В сентябре прошлого года, вскоре после того, как я стал премьер-министром, мы провели с президентом Путиным телефонный разговор и договорились о продолжении диалога, — рассказал Суга в видеообращении к ежегодному общенациональному съезду за «возвращение северных территорий».

Несмотря на пандемию, Япония считает необходимым проведение этого съезда. В прошлые переговоры с Путиным обсуждался вопрос возобновления безвиза, но он был отложен из-за пандемии коронавируса, посетовал премьер.

Россия уведомила 3 февраля японское правительство о запланированных на 5–12 февраля военных учениях на Курилах, писал ранее NEWS.ru. Токио на это ответил протестом, но в Москве напомнили, что у страны нет оснований на это, потому что РФ проводит манёвры на своей территории. «Военные учения и стрельбы российской армии на Кунашире? Да это они уже прицеливаются по Хоккайдо! Так что уж о „северных территориях“ забудьте! Как бы огонь не распространился дальше!», так отреагировали на эту новость обычные японцы.