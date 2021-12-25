Японские учёные изобрели вакцину от старости

Доктор Тохру Минамино, профессор японского Университета Джунтендо, разработал в университетской лаборатории вакцину, способную выводить стареющие клетки из организма, замедляя таким образом процесс старения. Новый препарат борется с клетками, которые вследствие старения теряют способность делиться, передаёт РЕН ТВ.

Мы успешно разработали вакцину, которая может эффективно уничтожать старые клетки и улучшать фенотипы старения. Это подтвердилось в ходе экспериментальной вакцинации, — сообщил он.

В нашей вакцине содержится пептид, который активирует иммунную систему и заставляет её атаковать «зомби»-клетки, — поделился учёный в ответ на вопрос о том, как работает вакцина.

Врач-гериатр Джон Кит проинформировал о подобных исследованиях в Великобритании, где использовали особый антибиотик для продления молодости. В Японии средняя продолжительность жизни 82 года.

Мы не пытаемся увеличить продолжительность жизни, мы пытаемся увеличить срок здоровой жизни. В Японии сокращается рабочее население страны. Нам нужно население, которое способно работать. Я полагаю, если пожилые люди чувствуют себя хорошо, если они здоровы, то они могут работать дольше, вносить вклад в общество, а также зарабатывать, — резюмировал доктор Минамото на этот вопрос.

Многие люди хотят иметь именно такую старость, когда качество жизни не страдает по сравнению с молодым возрастом. Пандемия, внезапно поразившая мир, стимулировала обратный процесс: старение и вымирание населения.

Иногда природа сокращает численность населения, как, например, в случае с нынешней пандемией. Сокращение населения, в свою очередь, сокращает потребление кислорода или предотвращает рост потребления углеводородов. Очень сложно ответить на такой вопрос, но очень интересно, — заключил специалист.

Ранее о лекарстве от старости рассказал профессор НИИ Токийского университета Макото Наканиси, заявив, что его применение станет возможным через пять лет. Речь шла о работе японских учёных по борьбе со стареющими клетками, открытыми 60 лет назад американским учёным Леонардом Хейфликом.