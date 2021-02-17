Учёный: Лекарства против старости могут начать применять через 5-10 лет

https://static.news.ru/photo/aa5cab5c-7dd8-11e9-933f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Pres

Уже через 5-10 лет может начаться применение лекарства, останавливающего процесс старения и омолаживающего организм. В Японии открыт механизм, позволяющий избавляться от "стареющих клеток", для которого подобрано эффективное лекарство. Об этом рассказал профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси.

Стареющие клетки, запускающие системные воспалительные процессы, были открыты 60 лет назад американским учёным Леонардом Хейфликом. Он выяснил, что клетки могут делиться только определённое количество раз, после чего этот процесс прекращается. Последние же исследования показали, что процесс деления клеток может остановиться также по причине повреждения ДНК, окислительного стресса и других фактором. При этом стареющие клетки накапливаются в организме, вызывают воспаления и старение.

В беседе с РИА Новости профессор Наканиси рассказал , что если удалить эти клетки, появится возможность остановить запущенные ими воспалительные процессы и, в результате, добиться существенного улучшения симптомов старения.

Исследователям удалось установить, что для стареющей клетки жизненно необходим фермент GLS1, тесно связанный с ферментом метаболизма глутамином. И если использовать его ингибитор, то есть, тормозящее вещество, получится уничтожить все клетки, провоцирующие воспаление.

Как мы уже говорили, если с возрастом стареющие клетки, провоцирующие воспалительные процессы, скапливаются в органах, то возникает явление старения. Значит, если эти клетки удалить, то, возможно, процесс улучшится, - рассказал ученый.

В качестве ингибитора решено использовать уже существующий препарат, который в настоящее время проходит клинические испытания как лекарство от некоторых видов рака, рост клеток которого также зависит от GLS1.

Старой мыши был введён экспериментальный препарат, после чего у неё стали происходить изменения по целому ряду симптомов старческих заболеваний: стали лучше функционировать почки: улучшились показатели креатинина сыворотки крови и азота мочевины крови. Изменения произошли также в печени, легких.

После инъекции мы увидели улучшение симптомов диабетической болезни и атеросклероза. Скопление стареющих клеток, провоцирующих воспаление, вызывают и такие возрастные недуги, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Сейчас мы исследуем, можно ли добиться улучшения и этих заболеваний. Благодаря уничтожению клеток, провоцирующих воспалительные процессы, можно будет облегчить многие возрастные заболевания и связанные с возрастом ослабления функций различных органов, - говорит учёный.

Более того, эксперименты на мышах показали не только омоложение внутренних органов, но и общее укрепление всего организма. В частности, изменения произошли в мышечной силе. После приёма препарата старая мышь смогла удерживаться на жёрдочке 10 секунд, в то время как до начала эксперимента показатель составлял 30 секунд.

По мнению профессора Наканиси, практическое применение открытия на людях уже не за горами. Учёный подчёркивает, что лекарство уже существует и проходит первую фазу клинических испытаний. если не будет выявлено побочных эффектов, его, вероятно, можно будет использовать и против возрастных изменений.

То есть вполне возможно, что его широкое применение на самом деле очень близко. Это внушает большую надежду. Хотелось бы, чтобы уже через 5-10 лет его можно было применить для обычных пожилых людей, - сказал ученый.

В числе прочего, в случае доказательства безопасности препарата его можно будет использовать для лечения больных прогерией - синдромом преждевременного старения.

Профессор Наканиси также считает, что с помощью данного препарата можно будет добиться увеличения продолжительности жизни человека и сокращения разрыва между общей продолжительностью и здоровым состоянием человека. Сейчас разрыв составляет около 10 лет.

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