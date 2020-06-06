Японская компания разработала маски для бассейна

https://static.news.ru/photo/e0a0697c-a7ff-11ea-aef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Небольшая компания из Токио изобрела особые маски, которые можно носить в бассейне. Новинка предназначена в первую очередь для детских школ плавания.

Об этом пишет издание Asahi. Власти Японии открыли бассейны, посчитав, что из-за высокой концентрации хлора в воде риск заражения коронавирусом крайне мал. Однако оставалась проблема детских школ, где тренерам надо отдавать команды и поправлять движения ребёнка. Это создало необходимость в маске, которая защищает от инфицирования, но при этом не намокает и не спадает в воде.

Компания из Токио нашла решение. Её маски сделаны из прозрачного материала, не затрудняют речь, не соскальзывают в воде в том числе и при активных движениях. Первые образцы были сделаны вручную, но после того, как ассоциация клубов для плавания признала эффективность масок, компания-разработчик запустила полноценное производство. К настоящему времени на маски поступило уже более 16 тысяч заказов от 700 организаций со всей Японии.

Ранее NEWS.ru сообщал о другом японском изобретении, связанном с коронавирусом — специальных крючках для вызова лифта.