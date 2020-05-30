Японцы изобрели крючки для бесконтактного нажатия на кнопки в лифтах

https://static.news.ru/photo/8fba64a6-a26c-11ea-8654-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Adrian C. Nitu/Global Look Press

Изобретатели из Японии разработали универсальные крючки, которые позволяют бесконтактно вызывать лифт. Новое приспособление сделано из титана. Оно легко умещается в ладони и многофункционально.

Решение о производстве приняло руководство небольшого завода. Учредители обратили внимание на растущий в обществе интерес к сокращению контактов и прикосновений. Отмечается, что из-за коронавируса выручка завода сократилась вполовину. Разработку планируют продавать в интернете.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне COVID-19. Он дал специалистам указание тщательно отследить пути распространения инфекции и протестировать всех людей, которые находились в контакте с заразившимися.