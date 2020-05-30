Японцы изобрели крючки для бесконтактного нажатия на кнопки в лифтах

Изобретатели из Японии разработали универсальные крючки, которые позволяют бесконтактно вызывать лифт. Новое приспособление сделано из титана. Оно легко умещается в ладони и многофункционально.
Решение о производстве приняло руководство небольшого завода. Учредители обратили внимание на растущий в обществе интерес к сокращению контактов и прикосновений. Отмечается, что из-за коронавируса выручка завода сократилась вполовину. Разработку планируют продавать в интернете.
Как писал NEWS.ru ранее, мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне COVID-19. Он дал специалистам указание тщательно отследить пути распространения инфекции и протестировать всех людей, которые находились в контакте с заразившимися.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен