Япония заплатит России за промысел у южной части Курил Kyodo: Япония согласовала с Россией добычу морской капусты у южной части Курил

Фото: Aleksander Lyskin/Russian Look/Global Look Press

Власти Японии и России достигли соглашения по вопросу добычи в 2023 году японскими рыбаками морской капусты в районе острова Сигнальный у южной части Курильских островов, сообщает Kyodo. По данным агентства, компенсация с стороны Токио составит чуть больше $615 тысяч.

Отмечается, что платить придется японским промысловикам. К промыслу у Курил с 1 июня по 30 сентября допущены 204 рыболовецкие шхуны.

Необитаемый остров Сигнальный расположен в 3,7 км от берега японского острова Хоккайдо. После Второй мировой войны японские рыбаки самовольно заплывали в район советского острова за морской капустой. Только в 1963 году Москва и Токио урегулировали вопрос о легальном промысле у Сигнального, после чего пограничники перестали ловить и арестовывать там браконьерские суда.

Ранее сообщалось, что в том случае, если G7 примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в Россию, Япония может запретить поставки в страну подержанных автомобилей. В настоящее время они являются одной из главных статей экспорта в Россию. В настоящее время Япония прекратила экспорт в Россию автомобилей стоимостью свыше 6 млн иен ($45 тысяч).