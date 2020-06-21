Япония откажется от установки небезопасной американской ПРО

https://static.news.ru/photo/b44d691c-b3ec-11ea-97c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Японское правительство откажется от развёртывания американских наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore. В кабмине указали на риск падения разгонных ступеней этих противоракет на жилые районы.

По словам министра обороны Таро Коно, японские военные выявили угрозу падения разгонной ступени за пределами военной базы. Чтобы скорректировать недостаток, понадобятся дополнительные средства и время — страна планировала развернуть систему ПРО к 2025 году.

В настоящий момент мы будем поддерживать систему противоракетной обороны с помощью эсминцев, оснащенных комплексами Aegis, — цитирует Коно РБК.

Министр объявил о намерении отказаться от американской системы 15 июня. Заседание правительства, на котором планируют официально объявить о решении, состоится на будущей неделе под руководством премьера Синдзо Абэ.

Как писал NEWS.ru, американские системы ПРО потребовались Токио из-за ракетных испытаний КНДР в Японском море. О закупке комплексов Aegis Ashore на островах объявили в 2017 году. Каждая установка должна была обойтись Японии почти в $890 млн.