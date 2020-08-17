Японцы заявили, что вернуть Курилы им поможет только «война»

https://static.news.ru/photo/c0279f28-e09c-11ea-a402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Frolov/Global Look Press

Жители Японии оказались возмущены тем, что из-за пандемии коронавируса были отменены поездки на Курильские острова по программе безвизового обмена. Многие восприняли это как ещё один показатель того, что страна может забыть об этих территориях.

Остаётся только война. Когда в СМИ слышат слово «война» — они поднимают шум. Но я хочу спросить — есть ли другой способ вернуть острова? — задаётся радикальным вопросом пользователь Сети под ником Ict.

Отмечается, что в 2020 году из-за пандемии сорвались 19 поездок. Подобная ситуация возникла в первый раз с 1992 года — когда программа обмена была запущена.

Некоторые японцы считают, что теперь стране можно забыть о «северных территориях». Они обвиняют в этом «бесхребетную» политику своих лидеров. Оказалось, что РФ не та мягка и не собирается выполнять японские требования, касающиеся даже двух островов.

Пользователь под ником Box отметил, что причиной происходящего в текущем году является пандемия, и с этим ничего не поделаешь. Однако он выразил сожаление, что многие японцы из-за этого не могут посетить могилы предков.

Пока премьер Абэ у власти, переговоры вообще не развиваются. Наоборот, позиции Японии ослабли, и четыре острова всё дальше от нас. Бывшие жители островов стареют, движение за возврат ослабевает, Кремль усиливает контроль, а Южные Курилы всё больше интегрируются, — написал Box на сайте Yahoo News Journal.

Кремль и Токио с середины XX века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа является вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг вошёл в состав СССР. Однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана, а также группы необитаемых островов, которую в Стране восходящего солнца называют Хабомаи.

Как ранее передавал NEWS.ru, читатели японской газеты Hokkaido Shimbun оказались возмущены информацией о выпуске в обращение в РФ пятирублёвой монеты, посвящённой Курильской десантной операции. Монету из недрагоценного металла отчеканили тиражом 2 млн штук.

На её обороте выбили изображение памятной стелы советским воинам — освободителям Курил. Монумент установлен в Петропавловске-Камчатском. Большая часть комментаторов негативно встретили публикацию.