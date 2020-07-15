ВОЗ не выявила случаи заражения коронавирусом в Туркменистане

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Глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Катарина Смолвуд в ходе брифинга по итогам поездки миссии в Туркменистан не проинформировала об обнаружении случаев заражения COVID-19 в республике.

На сегодняшний день Туркменистан не сообщил о каких-то подтверждённых случаях инфицирования коронавирусом в стране. Не сообщал об этом в ВОЗ. ВОЗ намерена работать и дальше с национальными органами здравоохранения Туркменистана для предотвращения распространения пагубного воздействия заболевания, — сообщила Смолвуд, слова которой приводит РИА Новости.

Глава миссии ВОЗ также призвала власти Туркменистана «продолжать переносить фокус с усилий по предотвращению завоза инфекции в страну на её нераспространение среди населения». В целом Смолвуд одобрила меры по борьбе с распространением инфекционных заболеваний и оздоровлению эпидемиологической обстановки, принятые правительством республики.

Миссия ВОЗ прибыла в Туркмению 7 июля с целью предотвращения вспышки коронавируса в стране. В частности, основной целью визита стали консультации со специалистами системы здравоохранения.

В адрес туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова неоднократно звучали упрёки как по поводу сокрытия истинных данных об эпидемиологической ситуации, так и игнорирования вопросов безопасности. Такая позиция вызывает множество вопросов и внутри республики, и за её пределами: тяжело представить полное отсутствие случаев заражения в государстве, граничащем с Ираном и Казахстаном, которые серьёзно пострадали от пандемии и даже вынуждены были вернуться к отменённым ранее ограничениям. Это же привело к предположениям по поводу того, что в Ашхабаде просто не хотят видеть международных специалистов, дабы те не разрушили иллюзию благополучия. Тем не менее источники в медучреждениях утверждают : коронавирус в республике есть, но вызванные им заболевания указано лечить как обычную пневмонию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции 569 128. Выздоровели 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболел, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелился, 23 174 скончались). Россия на четвёртом месте.

Как писал NEWS.ru, 13 июля власти Туркмении ввели обязательное ношение медицинских масок в публичных местах. Кроме того, в Ашхабаде закрылись на карантин крупнейший торгово-развлекательный центр «Беркарар» и рынок «Толкучка».