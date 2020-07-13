Власти Туркмении ввели масочный режим против распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/0ff0d8dc-c51b-11ea-a915-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Туркмении, ранее запретившие слово «коронавирус», ввели обязательное ношение медицинских масок в публичных местах.

Как стало известно, в Ашхабаде закрылись на карантин крупнейший торгово-развлекательный центр «Беркарар» и рынок «Толкучка». На улицах столицы замечены патрульные машины, оповещающие население о необходимости носить маски. Помимо этого, на постах ГАИ, расположенных на въездах в город, всех водителей останавливают сотрудники дорожной полиции и проверяют наличие масок, в том числе у пассажиров, передаёт Turkmen.news.

Во многих регионах страны уже наблюдается нехватка масок и антисептиков. В настоящее время приобрести средства индивидуальной защиты можно у сотрудников полиции. Также изготовлением многоразовых масок занялись швеи, работающие на дому.

Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Туркмению 7 июля с целью предотвращения вспышки коронавируса в стране. В частности, основной целью визита стали консультации со специалистами системы здравоохранения.

Согласно официальным данным, в Туркмении до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. Данные о том, что туркменские власти установили запрет на употребление слова «коронавирус» в журналистских публикациях, которые появились в конце марта. Известно, что слово на букву «К» также исключили из специальной брошюры, которую Министерство здравоохранения страны рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.

В адрес туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова неоднократно звучали упрёки как по поводу сокрытия истинных данных об эпидемиологической ситуации, так и игнорирования вопросов безопасности. Такая позиция вызывает множество вопросов и внутри республики, и за её пределами: тяжело представить полное отсутствие случаев заражения в государстве, граничащем с Ираном и Казахстаном, которые серьёзно пострадали от пандемии и даже вынуждены были вернуться к отменённым ранее ограничениям. Это же привело к предположениям по поводу того, что в Ашхабаде просто не хотят видеть международных специалистов, дабы те не разрушили иллюзию благополучия. Тем не менее источники в медучреждениях утверждают : коронавирус в республике есть, но вызванные им заболевания указано лечить как обычную пневмонию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции — 569 128. Выздоровели 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболел, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелился, 23 174 скончались). Россия — на четвёртом месте.

Всего от коронавирусной инфекции нового типа в РФ скончались 11 439 человек, из них 104 умерли за минувшие 24 часа. За последние сутки вылечились от COVID-19 2960 граждан. Общее число исцелившихся достигло 504 021.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправил правительство страны и руководителей отраслевых ведомств в трудовой отпуск. Однако отдохнуть они смогут только в здравницах страны.