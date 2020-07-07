В Туркмению, где официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, приехала группа специалистов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Её визит власти республики согласовывали достаточно долго, и многие обоснованно предполагали: в Ашхабаде сознательно затягивают с ответом. Эту версию косвенно подтверждает и то, что к прилёту делегации руководство страны впервые с начала пандемии приняло ощутимые меры по сдерживанию распространения COVID-19.

В адрес туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова неоднократно звучали упрёки как в сокрытии истинных данных об эпидемиологической ситуации, так и в игнорировании вопросов безопасности. В отличие, например, от Белоруссии, где, несмотря на оптимистичные заявления президента Александра Лукашенко, власти хотя бы признают эпидемию и публикуют статистику заболеваемости, в Туркмении же запрещают даже упоминать COVID-19 и настаивают — инфицированных в стране нет вовсе. Такая позиция вызывает множество вопросов и внутри республики, и за её пределами: тяжело представить полное отсутствие случаев заражения в государстве, граничащем с Ираном и Казахстаном, которые серьёзно пострадали от пандемии и даже вынуждены были вернуться к отменённым ранее ограничениям. Это же привело к предположениям по поводу того, что в Ашхабаде просто не хотят видеть международных специалистов, дабы те не разрушили иллюзию благополучия.

Доктор Катрин Смолвуд — старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского Регионального Бюро ВОЗ и руководитель миссии в Туркменистане — заявила накануне прилёта в республику, что промедление с отправкой делегации было вызвано транспортными проблемами. Однако подобное объяснение противоречит другим словам специалиста — о том, что за последние месяцы организация «направила около 70 миссий в различные страны региона».

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Показательно то, какие меры стал принимать Бердымухамедов перед прилётом делегации. Местные журналисты сообщают о том, что власти республики наконец запустили профилактические мероприятия: медицинским работникам предписали в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты, а гражданам даже раздают противовирусные препараты (при том, что ещё в феврале можно было получить штраф за ношение маски). Часть учреждений впервые с начала пандемии закрыли, причём произошло это именно накануне визита специалистов ВОЗ. Ограничения будут действовать в течении как минимум десяти дней. И столько же, как предполагает Смолвуд, эксперты будут находиться в стране.

В планах делегации — изучение действий туркменских властей и встречи с представителями руководства страны. Но большой вопрос, в какой мере удастся осуществить второй пункт, поскольку Бердымухамедов на месяц отправил правительство в отпуск. И снова сделал это крайне своевременно — ровно под прилёт ВОЗовцев, с 7 июля.