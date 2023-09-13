Востоковед рассказал о переориентации российских вузов на Азию Востоковед Алексей Маслов: университеты ДФО ожидает большое развитие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские университеты ждет работа по переориентации на Азию, заявил в интервью NEWS.ru доктор исторических наук, профессор, исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов. По его словам, в отечественных вузах будут создаваться целые новые направления и новые специальности.

Во-первых, будут созданы десять новых лабораторий в университетах. И они будут работать минимум три года — это большое выделение денег. Плюс в России есть около 20 университетов, который преподают востоковедение. Очень большое развитие ожидает университеты дальневосточного федерального округа. Ну и наконец очень большую роль будут играть университеты Бурятии, Калмыкии и Тувы. Поэтому тут надо не столько открывать новые центры, сколько совершенствовать старые. И самое главное — подбирать новых специалистов, — подчеркнул Алексей Маслов.

Он также добавил, что востоковедение само по себе является готовой специальностью, которая будет наполнена новым содержанием. Студентов будут учить работе с новыми политическими элитами Азии, а также с бизнес-элитами. Но самое главное, по словам профессора, это культурная антропология стран Азии, которая поясняет психологию тех людей, с которыми российским специалистам теперь предстоит чаще иметь дело.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявил, что Запад занимается шулерством при составлении рейтингов мировых университетов. По его словам, западные университеты переманивают из Азии и Африки талантливую молодежь.