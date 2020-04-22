Власти Южной Кореи не стали рассказывать о местонахождении Ким Чен Ына

Голубой дом заявил об отсутствии каких-либо необычных признаков, которые могли бы указывать на серьёзную проблему со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.
Там не было никакой странной деятельности, — заявил репортёрам официальный представитель южнокорейских властей.
Он не стал говорить о местонахождении главы Северной Кореи и о том, проводили ли Ким Чен Ыну операцию на сердце,
Лидер КНДР не принимал участие в публичных мероприятиях с 11 апреля. Он пропустил церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, чем вызвал предположения о своей госпитализации.
Как писал NEWS.ru, разведка Соединённых Штатов получила данные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. По некоторым сведениям, политический деятель плохо перенёс операцию, заявил телеканал CNN. В Госдуме информацию об ухудшении здоровья главы Северной Кореи сочли фейком.
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