Власти Южной Кореи не стали рассказывать о местонахождении Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/23d8ec1a-af58-11e9-93b5-fa163e074e61_660.jpg Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото: Global Look Press

Голубой дом заявил об отсутствии каких-либо необычных признаков, которые могли бы указывать на серьёзную проблему со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

Там не было никакой странной деятельности, — заявил репортёрам официальный представитель южнокорейских властей.

Он не стал говорить о местонахождении главы Северной Кореи и о том, проводили ли Ким Чен Ыну операцию на сердце, передаёт Yonhap.

Лидер КНДР не принимал участие в публичных мероприятиях с 11 апреля. Он пропустил церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, чем вызвал предположения о своей госпитализации.

Как писал NEWS.ru, разведка Соединённых Штатов получила данные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. По некоторым сведениям, политический деятель плохо перенёс операцию, заявил телеканал CNN. В Госдуме информацию об ухудшении здоровья главы Северной Кореи сочли фейком.