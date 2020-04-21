В Госдуме сочли фейком информацию об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/5ef50400-83b0-11ea-bc42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Появившееся в западных СМИ сообщение о возможном ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына — не более чем фейк. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он отметил, что в США «есть много публики, которая зарабатывает на псевдосенсациях», при этом одной из любимых целей является как раз КНДР. Это уже не первое недостоверное сообщение американских СМИ о событиях в Северной Корее, напомнил депутат.

То там «расстреливают» дядю Ким Чен Ына, который потом через некоторое время встречает зарубежные делегации в аэропорту, то ещё что-то приключается, чего на самом деле не было, — цитирует Новикова «Интерфакс».

Появление подобных слухов, по мнению парламентария, связано с тем, что в Соединённых Штатах недовольны независимым курсом, который проводит Пхеньян.

С мнением коллеги согласен и первый зампредседателя думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов. Он рассказал, что медицина в КНДР на высоком уровне.

Я, когда посещал в составе делегации депутатов Северную Корею, был просто приятно удивлён. <...> Я считаю, что по крайней мере там, где мы были, уровень медицины самый высокий, — убеждён депутат

Он уточнил, что у него нет никаких сведений о здоровье Ким Чен Ына, но подчеркнул, что медицина в этой стране развита на мировом уровне.

Как писал NEWS.ru, разведка США получила данные об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына. По данным телеканала CNN, политический деятель плохо перенёс хирургическую операцию.

Глава КНДР в последние дни не появляется на публике. Он вопреки традиции не посетил даже празднование дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена.

На информацию о проблемах с состоянием его здоровья обратили внимание также в Южной Корее и Японии. Не поверили в такие сообщения и в Китае.