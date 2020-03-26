https://static.news.ru/photo/ad58903a-6e93-11ea-b0fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Таиланда объявили чрезвычайное положение. Оно вступит в силу в полночь 25 марта и будет действовать до конца апреля. Согласно решению руководства, въезд иностранцев в страну и выезд из неё будет запрещён.

Как передаёт Bangkok Post, исключения составят сотрудники международных организаций и члены их семей, экипажи воздушных и морских судов, иностранные государственные служащие.

Людям в возрасте до пяти лет и старше 70 лет рекомендуется оставаться дома, а публичные собрания запрещены, — говорится в указе.

Число заражённых коронавирусом в Таиланде увеличилось на 106 человек и составило 827 заболевших. От инфекции умерли четыре человека.

Ранее эксперты из правительства Таиланда составили прогноз по смертности от коронавируса в стране. Он расписан на ближайшие 30 дней. По мнению аналитиков, если в стране не введут всеобщий карантин, то инфекцию получат более 350 тысяч человек, из них 52 тысячи окажутся в больнице, а 7 тысяч скончаются от болезни.

В случае принятия мер, по словам врачей, в Таиланде заразятся коронавирусом 24 тысячи. В больницу попадут 3 тысячи, погибнут около 500 человек, писал NEWS.ru.