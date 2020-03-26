Власти Таиланда объявили чрезвычайное положение. Оно вступит в силу в полночь 25 марта и будет действовать до конца апреля. Согласно решению руководства, въезд иностранцев в страну и выезд из неё будет запрещён.
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Людям в возрасте до пяти лет и старше 70 лет рекомендуется оставаться дома, а публичные собрания запрещены, — говорится в указе.
Число заражённых коронавирусом в Таиланде увеличилось на 106 человек и составило 827 заболевших. От инфекции умерли четыре человека.
Ранее эксперты из правительства Таиланда составили прогноз по смертности от коронавируса в стране. Он расписан на ближайшие 30 дней. По мнению аналитиков, если в стране не введут всеобщий карантин, то инфекцию получат более 350 тысяч человек, из них 52 тысячи окажутся в больнице, а 7 тысяч скончаются от болезни.
В случае принятия мер, по словам врачей, в Таиланде заразятся коронавирусом 24 тысячи. В больницу попадут 3 тысячи, погибнут около 500 человек, писал NEWS.ru.
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